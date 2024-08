Diese Vierbeiner machen die Messe zum Laufsteg

Internationale Richter bewerten beste Hunde

„Wir haben sogar schon in der Schweiz Preise gewonnen. Jetzt versuchen wir in Salzburg unser Glück“, sagt Nora mit Hündin Candy. Die Startnummer sitzt am Jackett von Nora schon perfekt, jetzt muss nur noch Candy ihre Glitzerleine anlegen und los geht’s! Seite an Seite laufen die beiden vor vielen neugierigen Blicken auf und ab.