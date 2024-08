Joaquin Phoenix schmeißt kurz vor Drehbeginn hin

Charlie Hunnam war ursprünglich für die Rolle als Christian Grey in „50 Shades of Grey“ vorgesehen und machte kurz vor Dreh einen Rückzieher. Laut Berichten, weil er die Sado-Maso-Sexszenen mit Dakota Johnson zu gewagt fand. In Wirklichkeit hatte er bereits vorher seinem Freund Guillermo del Toro die Zusage gegeben, in „Crimson Peak“ mitzuspielen und die Drehtermine überschnitten sich. Jamie Dornan übernahm für ihn.