Hotel an der Mosel eingestürzt – ein Toter

Das teilte die Polizei in Trier am Morgen mit. Fünf Menschen hätten sich unverletzt aus dem eingestürzten Hotel retten können. Der Unfall ereignete sich in der Gemeinde Kröv an der Mosel. Teile des mehrstöckigen Gebäudes sind eingestürzt, Betontrümmer liegen auf dem Boden. Wie es dazu kommen konnte, war zunächst unklar.