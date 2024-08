König Charles kündigt Besuche bei Betroffenen an

Viele Verletzte

Wie berichtet, hatten rechtsextreme Krawalle in englischen Städten das Land tagelang in Atem gehalten. Der Anlass ist eine tödliche Messerattacke in Southport nahe Liverpool. Ein Jugendlicher hat drei Mädchen im Volksschulalter ermordet und weitere Menschen verletzt (siehe Video oben). Daraufhin wurden Sicherheitskräfte angegriffen, Unterkünfte für Asylwerberinnen und Asylwerber, Moscheen und Geschäfte attackiert. Immer wieder wurden Menschen verletzt.