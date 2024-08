Was hinter den Krawallen in England steckt

Brutale Angriffe auf Polizisten, Läden von Muslimen werden in Brand gesetzt, Plünderungen: Seit Tagen wird Großbritannien von rechtsextremistischen Ausschreitungen erschüttert und ein Ende ist nicht in Sicht. Dutzende Einsatzkräfte wurden verletzt. Die Polizei nahm bisher mehr als 400 Menschen fest, die ersten Hafturteile sind bereits verhängt. Experten erklären, warum so viele Menschen an den Protesten teilnehmen.