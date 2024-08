Versuchte Vergewaltigung: „Sie hat mir gefallen“

Die Vorfälle ereigneten sich am 30. April und am 4. Mai 2024. Am 30. April gegen 22 Uhr verfolgte der Mann laut Anklage eine junge Ukrainerin zwischen der Wiener Stadthalle und dem Westbahnhof. Die 23-Jährige bemerkte das, wechselte mehrmals die Straßenseite. Plötzlich umfasste sie der Mann von hinten, forderte sie auf, still zu sein, und würgte sie.