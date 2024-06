Nach versuchtem Missbrauch: Weitere Opfer gesucht

Es war am 4. Mai kurz vor Mittag, als der 37-Jährige sich am Busbahnsteig in Wieden, neben die 23-Jährige gesetzt haben soll. Der Mann soll versucht haben, die junge Frau in ein Gespräch zu verwickeln. Plötzlich soll er sie an den Armen gepackt und versucht haben, sie zu küssen.