Das Bankensterben im Burgenland geht weiter

Die Kritik an der Schließung könne man nachvollziehen. Trotz der neuen Situation für Kunden der betroffenen Bankstellen wolle man den Wechsel in andere Filialen einfach gestalten. „Die Mitarbeiter werden in benachbarten Bankstellen eingesetzt und stehen ihren Kunden auch weiterhin als Betreuer zur Verfügung“, erklärt Kornhofer. Zudem biete man Kunden, die nicht mobil sind, einmal monatlich einen kostenlosen Shuttle-Dienst an, der sie in die nächste Bankstelle und wieder nach Hause bringt.