Das Brecheisen lag noch neben Schließfachdieb

Der Zeuge meldete am Montag gegen 20.27 Uhr bei der Polizei den Einbruch in Schließfächer am Linzer Hauptbahnhof. Die Exekutive war schnell vor Ort, der 22-jährige Beschuldigte aus Linz wurde von der Polizei noch vor dem Schließfach angetroffen. Neben ihm lag noch ein Brecheisen.