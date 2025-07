„Jahrhundertprojekt wird Stadtbild verändern“

Als einer der ersten öffentlichen Parks Oberösterreichs wurde 1879 in Wels der Volksgarten eröffnet. 146 Jahre später wird die grüne Oase mitten in der Stadt so umfassend wie noch nie umgestaltet und erweitert. „Es wird nicht nur die Fläche vergrößert, sondern auch die ursprüngliche Bedeutung als Bürgerpark wiederbelebt. Es entsteht ein Ort mit hoher Aufenthaltsqualität, der Erholung, Spiel, Bewegung und Naturerleben harmonisch miteinander vereint. Als zentrales Element schafft die neue Volksgartenallee eine markante Verbindung zwischen Stadthalle und Traun und bringt so den Fluss der Stadt ein Stück näher“, heißt es in der Erklärung des Generalplaners Yewo Landscapes GmbH.