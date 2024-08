Automationsspezialist B&R streicht bis zu 240 Jobs

Sparstift in der Verwaltung

Seit Donnerstagnachmittag wissen die Beschäftigten des von Eggelsberg aus agierenden Automationsspezialisten, was das für sie bedeutet. Das zum ABB-Konzern gehörende Unternehmen setzt nämlich auch bei der Belegschaft den Sparstift an. Bis zu 240 Stellen in Österreich fallen in der Verwaltung weg.