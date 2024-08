Harmonisch | Todtraurig

Todtraurig. Denn gestern brach für die gut 150.000 Fans, die seit mehr als 12 Monaten glücklich darüber waren, für eines der Wiener Konzerte Karten ergattert zu haben, die Welt zusammen. Zunächst gab es eine mysteriöse Polizeiaktion mit der Abriegelung von halb Ternitz in Niederösterreich. Ehe am frühen Abend bekannt wurde, dass dabei ein junger Verdächtiger mit islamistischem Hintergrund festgenommen wurde, der einen Anschlag auf eines der Swift-Konzerte in Wien geplant haben soll. Da wurden fürchterliche Erinnerungen wach – vor allem an das Konzert der US-Sängerin Ariana Grande in Manchester vor sieben Jahren. Damals wurden samt dem islamistischen Selbstmordattentäter 23 Menschen, vor allem Kinder, getötet und Hunderte verletzt. Dieses Risiko konnte man in Wien nicht auf sich nehmen – und so folgte um 22 Uhr die für die Fans so todtraurige Meldung: Die drei geplanten Konzerte in Wien werden „zur Sicherheit aller“ abgesagt! So ist den Islamisten zum Glück kein Blutbad gelungen – aber sie schaffen es einmal mehr, Verbitterung, Angst und Verunsicherung zu schüren. Das ist todtraurig!