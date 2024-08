Täter rannte auf Polizei zu, wenig später tot

Alles begann vergleichsweise harmlos: Zunächst waren einige Uniformierte an den späteren Tatort in der Klausgasse in Wien-Ottakring gefahren, weil Anrainer berichteten, dass ein Mann Gegenstände aus dem Fenster warf. Doch Minuten später schrillten bei der Polizei alle Alarmglocken. Die eintreffenden Beamten nahmen nämlich mehrere Schüsse wahr. Sofort wurde das gesamte Grätzl großräumig abgesperrt.