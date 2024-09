Traumjob Spieleautor: DAS rät der Smart10-Erfinder

Es begeistert seit 2017, wurde in vielen Themengebieten aufgelegt, verkaufte sich in 30 Länder und überzeugt sogar als TV-Show: „Smart10“! Arno Steinwender entwickelte mit Christoph Reiser das beliebte Quiz – und insgesamt schon 80 (Brett-)Spiele! Der Wiener erklärt Krone+, wie man in der umkämpften Branche Geld verdient und was gute Games ausmacht.