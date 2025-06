„Jetzt kannst du schaffen, wovon du geträumt hast“

Es ist ein langes Warten. Bis Julia Grabher im Herbst in die Top 100 der Welt brach, hatten Österreichs Tennisdamen sieben Jahre auf eine Tennisspielerin in diesem Kreis gewartet. Noch länger ist es her, dass man stolz auf ein Aushängeschild in der absoluten Elite blicken durfte. Für die letzten großen Erfolge hatte Tamira Paszek mit dem Titel in Eastbourne und dem darauffolgenden Viertelfinaleinzug in Wimbledon 2012 gesorgt. Ein Kunststück, dass der Vorarlbergerin im Rasen-Mekka auch 2011 schon gelungen war.