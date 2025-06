Bekannter Ex-Skistar war erster Gast in neuer Bar

Pünktlich zum – hoffentlich bald auch wettermäßig beginnenden – Sommer, sprießen in Salzburg Stadt neue Bars und Barkonzepte gleich so aus dem Boden. So eröffnete am Freitag Christina-Sonja Weinhandl ihre Genussprojekt Bar Centrale im ehemaligen Wein-Amt. Unter die ersten Gäste mischte sich gleich ein bekannter Ex-Skistar.