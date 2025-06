Aufstieg! Austria Salzburg steht in der 2. Liga!

Es ist vollbracht! Austria Salzburg steht nach jahrelanger Arbeit in der 2. Liga! Die Violetten kürten sich am Samstagnachmittag mit dem 1:0 gegen Schwaz zum Meister in der Westliga und schafften damit gleichzeitig den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse. Um 18:58 Uhr schallte Queens „We Are the Champions“ über den Platz im Max Aicher Stadion in Maxglan. Hunderte Fans hatten den Rasen mit Schlusspfiff gestürmt und lagen sich mit den Spielern und dem Trainerteam um Christian Schaider in den Armen. Und alles war vergessen, was in den vergangenen 90 Minuten abgegangen war.