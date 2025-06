3:0-Siege von Österreichs Teams in Silver League!

Die ÖVV-Männer starteten in Bertrange in Luxemburg mit einem 3:0 (13,15,13) gegen Island in die Liga, die Frauen-Equipe gewann in Torshavn auf den Färöer gegen Nordmazedonien 3:0 (12,12,20). Es ist ihr dritter Erfolg im vierten Spiel, am Sonntag geht es jeweils gegen das Team des Gastgebers.