Integrationspakt könnte an Salzburgs FPÖ scheitern

Die Kernfrage laute, so Svazek, „nicht, wie sich Transferzahlungen am besten umetikettieren oder aufsplitten lassen, sondern ob es einen Systemwechsel gibt, der gerechtigkeitswidrige Exzesse wie die mittlerweile österreichweit berüchtigten 9000-Euro-Zahlungen an Asyl-Großfamilien in Wien endlich unterbindet“. Einer rein technischen „Vereinheitlichung“ der Sozialhilfe, die keine diesbezüglichen Korrekturen mit sich bringe, werde man vonseiten des Landes Salzburg jedenfalls nicht zustimmen, so die für Integration zuständige Landesrätin.