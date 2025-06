Rangnick: „Haben eine Stunde richtig gut gespielt“

Marko Arnautovic (ÖFB-Stürmer): „Es war sehr wichtig, dass wir so in die WM-Quali starten. Das haben wir uns auch vorgenommen, dass wir das erste Spiel unbedingt gewinnen wollen. Wir haben unseren Arbeitstag erledigt. Wir haben das eine Stunde lang super gemacht, ganz am Anfang und am Schluss nicht so gut. Was am Ende zählt, ist, dass wir die drei Punkte haben und so können wir weitermachen in San Marino.“