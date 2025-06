Rangnicks Knipser vom Dienst sticht – und wie!

In Freiburg nur Nebenrolle

So stark sich der 31-Jährige im Nationalteam präsentiert, so durchwachsen lief es zuletzt auf Klubebene. Für Freiburg brachte es Gregoritsch in der abgelaufenen Saison gerade einmal auf 799 Spielminuten. Bleibt dem Grazer zu wünschen, dass das Traumtor gegen Rumänien auch im Breisgau nicht unbemerkt blieb ...