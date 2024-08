Mehr Optimismus: „Wohnbau-Markt springt wieder an“

Gemeinden nutzen oft Baurechtsmodell

Auch Gemeinden müssen beim Bauen vermehrt den Sparstift ansetzen. Deshalb bietet die Salzburg Wohnbau verstärkt Baurechtsmodelle an, wo keine hohe Finanzierungssumme auf einmal aufzubringen ist, sondern der Betrag in Monatsraten abgestottert wird. Aktuelles Beispiel dafür ist der Neubau der Feuerwehr in Stuhlfelden.