Pläne für Offensive bei Wohnbau sind fix

„Vorgängerregierung ließ viele Chancen liegen“

Allerdings habe die Vorgängerregierung „viele Chancen aus ideologischen Gründen leider liegen gelassen“, kann sich Bernhard Auinger einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. Nun haben folgende Projekte Priorität: das Kabellager Schallmoos, die Überbauung der Obus-Remise, das ASFINAG-Areal, die Stieglgründe, die Bachstraße, die Robinigstraße, das Parkhotel Brunauer, die Nachverdichtungen in der Albert-Schweitzer-Straße, Siedlungserneuerungen in der Bessarabier- und Aribonenstraße, in der Friedensstraße und die Neubauten in der Südtiroler Siedlung.