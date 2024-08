ORF-„Sommergespräche“: Polit-Talk als Heimatfilm

Das rustikale Bankerl am malerischen Ufer des Traunsees diente zur Gesprächseinstimmung. Der mächtige Traunstein ragt in die Höhe, während am Steg des Hotels aus der Vogelperspektive Liegen und Pavillons zu sehen sind. Würden sich hier nicht ORF-Moderator Martin Thür und Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger für die erste Ausgabe der diesjährigen „Sommergespräche“ gegenübersitzen, würde man sich in einem kitschigen Heimatfilm wähnen. Auf majestätische Schwäne wartete man vergeblich, dafür wurde die Spitzenkandidatin mehrmals von summenden Wespen attackiert.