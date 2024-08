AUA setzt Flüge nach Tel Aviv und Teheran aus

Wegen der angespannten Sicherheitslage in Nahost haben die Austrian Airlines (AUA) das Aussetzen von Flügen in die Region ausgeweitet. In Abstimmung mit dem Krisenstab der Konzernmutter Lufthansa habe man entschieden, das Aussetzen der Flüge nach Teheran (Iran) und Tel Aviv (Israel) bis einschließlich 12. August zu verlängern, heißt es.