Krankenhaus: Wer 1450 wählt, kommt schneller dran

Am anderen Ende der Leitung hebt jedenfalls diplomiertes und medizinisch besonders geschultes Personal ab und lotst den Anrufer durch ein von Ärzten entwickeltes, protokollgestütztes Abfragesystem. Je nach Fall gibt es eine Empfehlung, was zu tun ist. Ob etwa sofort in ein Krankenhaus gefahren werden soll oder ob es auch reicht, erst am nächsten Tag zum Hausarzt zu gehen.