Adele zieht Minister, Fußballer & Austro-Stars an

„Ich bin immer noch sprachlos! Die gigantische Adele World und das imposante Stadion kann man nicht in Worte fassen. Adele überzeugt mit ihrer Stimme, Präsenz, Ausstrahlung und Aura. Es übersteigt alles, das es je zuvor gab und ist völlig surreal. Ich ziehe meinen Hut vor meinem Schwager Klaus (Leutgeb), der wieder einmal eine seiner Visionen in die Realität umgesetzt hat“, so Friedle.