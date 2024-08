Terrorangriff am Strand von Mogadischu – 20 Tote!

Der Schusswechsel zwischen den Angreifern und der Polizei dauerte bis in die frühen Stunden des Samstagmorgen an. „Ich wurde durch ein Artilleriegeschoss am Arm verletzt“, so Shamso Abdi, die mit Freunden den Abend im Lido Beach Hotel verbracht hatte. Einer ihrer Freunde habe Kopfverletzungen erlitten und sei in einem kritischen Zustand. In dem Hotel sei Panik ausgebrochen. „Alle rannten um ihr Leben.“