Party im Krankenstand: Arbeitgeber muss zahlen

Nun war also das Sächsische Landesarbeitsgericht in Chemnitz am Zug – und das gab der Frau Recht. Das Bummeln und die Party könnten den Beweiswert der ärztlichen Bescheinigung nicht erschüttern, zumindest nicht bei ihrer Diagnose, zitiert der „Spiegel“ das Urteil. Der Frau steht also die Urlaubsabgeltung zu.