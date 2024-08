4.000 Euro Strafe für das Aussetzen von Haustieren

Trächtige Hündin angebunden

16. Bezirk, ein Tag im Frühsommer: Anrainer finden in einem Innenhof zwei Hunde – angebunden an einen Pfahl, ganz auf sich alleine gestellt, von dem Besitzer keine Spur. Besonders schlimm: Eine Hündin ist hochträchtig. „Glücklicherweise war der Halter vor dem Aussetzen seiner Tiere so gesetzestreu, dass er die für Hunde geltende Chip- und Registrierungspflicht beachtet hatte“, erzählt Persy. So kann er ausfindig gemacht und ein Verfahren gegen ihn wegen Übertretung des Tierschutzgesetzes eingeleitet werden. Ergebnis: 4.000 Euro Geldstrafe plus 400 Euro Kostenbeitrag zum Verfahren.