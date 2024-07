Süße Junghunde einfach auf der Straße ausgesetzt

Bei der Polizei und beim Tierschutzverein für Tirol gingen am Montag und am Dienstag mehrere Meldungen ein. Von sichtlich orientierungslosen Hunden war die Rede, die im Gemeindegebiet von Reith im Alpbachtal in der Nähe der Landesstraße herumirren. Ohne Futter und ohne Wasser wurden die drei süßen Junghunde dort sich selbst überlassen.