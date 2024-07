Hündin wurde mit fünf Welpen eiskalt ausgesetzt

„Wer ist denn so herzlos und macht sowas?“ Claudia Huber und ihre Tochter Julia sind immer noch sprachlos, was sie am Dienstagabend in ihrer Siedlung in Trofaiach erlebt haben. Als Julia mit ihrem Hund spazieren geht, trifft sie auf eine Dame aus der Nachbarschaft, die mit einer abgemagerten, nicht angeleinten Hündin unterwegs ist. „Ich habe mich schon gewundert, weil ich sie davor noch nie mit Hund gesehen hatte. Ich habe sie gebeten, den Hund anzuleinen. Da hat sie gesagt, dass das Tier nicht ihr gehören würde.“