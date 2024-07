Drei Hundewelpen in Waldstück ausgesetzt

Ein 45-Jähriger aus St. Oswald bei Freistadt setzte am 13. Juli drei 5 Monate alte Hundewelpen in einem Waldstück aus. Die nicht gechipten Mischlingswelpen wurden von einem Bewohner der dortigen Ortschaft gefunden. Die Tierrettung fing die Hundewelpen ein und betreute sie in der Tierschutzstelle Freistadt.