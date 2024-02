Gehälter-Check: Wann Sie als Gutverdiener gelten

Über Experten des Finanzministeriums ließ sich die „Krone“ Daten der jüngsten Lohnsteuerstatistik für alle Arbeitnehmer auswerten. Ergebnis: Erstmals können Sie jetzt in einer übersichtlichen Tabelle auf einen Blick erkennen, in welcher Verdienstklasse Sie mit dem eigenen Einkommen sind, wie viele Beschäftigte in Österreich mehr haben und wie viele weniger. Wir listen auf, in welchen Berufen die Gehalts-Perspektiven am besten sind. Plus: Experten-Ratschläge, wie Sie Ihr Einkommen kurz-, mittel- und langfristig erhöhen können.