Arbeitslosigkeit im Juli auf 6,4 Prozent gestiegen

Im Bundesländer-Vergleich ist die Arbeitslosigkeit besonders in Wien gestiegen (um 7,1 Prozent). Hier sind vor allem Menschen im Einzelhandel, in der Warenproduktion, Hotellerie, Gastronomie und im Bau betroffen. Während die offenen Stellen in Wien gestiegen sind, ging die Zahl der offenen Lehrstellen deutlich zurück.