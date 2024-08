LKA hat Ermittlungen gegen Pflegeheim aufgenommen

Nächstes Kapitel im Fall jenes Rentners (89), der in einem Altenheim in Hard vernachlässigt worden sein soll. So lauten zumindest die Vorwürfe der Söhne des Mannes, der mittlerweile verstorben ist. Der Mann hatte innerhalb weniger Monate extrem viel Gewicht verloren und musste wegen wundgelegenen Stellen operiert werden. Nun hat das Landeskriminalamt Ermittlungen aufgenommen, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Feldkirch, Heinz Rusch, bestätigt.