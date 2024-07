Kommission soll Pflegeheimfall untersuchen

Aufklärung gefordert

Zuvor hatte am Samstag ÖVP-Sozialsprecherin Heidi Schuster-Burda „vollständige Aufklärung“ gefordert. Alle relevanten Unterlagen in Zusammenhang mit dem Fall müssten vollständig offengelegt werden. Bereits am Freitag hatte die FPÖ angesichts der publik gewordenen Vorwürfe „klare und konkrete Aufklärung“ in dem Fall und „Kontrolle der Zustände“ in sämtlichen Pflegeheimen verlangt. Manuela Auer (SPÖ) sah das Land gefordert, „seinen Teil dazu beizutragen, um restlose Aufklärung zu leisten“. Die NEOS sahen in Bezug auf den Tod des 89-Jährigen ein „katastrophales Bild“ und brachten eine parlamentarische Anfrage ein. Wiesflecker wird sich eigenen Angaben zufolge am Montag mit dem Koalitionspartner und am Dienstag mit allen Sozialsprechern der Landtagsparteien und dem Pflegeheimbetreiber treffen.