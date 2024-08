Wieder Serie an Verkehrstoten in Niederösterreich

Weitere Tote in Fels am Wagram

Am späten Mittwochnachmittag wurde die Florianis der Feuerwehren Fels am Wagram, Kirchberg am Wagram und Grafenwörth zu einer Menschenrettung alarmiert. Die Anfahrt stellte sich als schwierig heraus. Zunächst war ein Pkw-Überschlag in der Kellergasse in Thürnthal gemeldet worden, danach änderte sich die Angabe auf den Hammergraben in Fels, berichtet die FF Fels am Wagram.