„Blutige Straßen“: Vier Verkehrstote an einem Tag

Es begann bereits um 0.50 Uhr am 15. Juli: Zwei Männer fanden ein Fahrrad und später auch den 45-jährigen ungarischen Fahrer des Rades nahe der Leitschiene auf der Kosterbergstraße in Neulengbach im Bezirk St. Pölten. Nachdem sie die Rettung verständigt hatten, nahmen sie sich des regungslosen Mannes an und begannen mit der Reanimation. Doch leider vergebens, denn der 45-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei schließt Fremdverschulden aus, der Mann dürfte mit seinem Drahtesel ins Bankett und in weitere Folge zu Sturz gekommen sein.