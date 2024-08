„FPÖ im Außenministerium will in ÖVP niemand“

Alexander Schallenberg hat sich auf die Frage, ob der FPÖ nach der Nationalratswahl das Außenministerium überlassen werden könnte, skeptisch geäußert. „Eine blaue Übernahme des Außenministeriums ist eine intellektuelle Steilvorlage, die niemand in der ÖVP will – und ich am allerwenigsten“, so der amtierende Außenminister.