Kneissl redet aus Holzhütte mit UN-Sicherheitsrat

Derzeit macht Ex-Außenministerin Karin Kneissl wieder von sich reden. Auf russische Einladung durfte sie nämlich am Donnerstag im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York auftreten. Dabei ließ sie Ungarn, das für einen Stopp von Waffenlieferungen an die Ukraine eintrete, hochleben. Das österreichische Außenministerium ortet ein „Sommerloch“.