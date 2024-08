Die offenen Wunden der Menschheit mit Kunst heilen

In „Die Gütigen“ lädt sie die Besucher zu einem Abendessen an einem historisch belasteten Ort – und konfrontiert sie dabei mit der Geschichte des Ortes. In Graz wird das Stück auf dem Areal des Lagers Liebenau gezeigt – dem größten NS-Zwangsarbeiterlager der steirischen Hauptstadt. „Für die Grazer Version haben wir die Geschichte des Lagers in das Stück eingearbeitet. Das Traurige aber ist: Je öfter ich diese Produktion adaptiere, desto klarer wird auch, dass diese Orte eigentlich alle eine sehr ähnliche Geschichte haben“, sagt Papakonstantinou.