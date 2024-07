Ein Stadtbrunnen wird zum Meer der Wünsche

Sich ständig verändernde Audiocollage

All diese Wünsche werden gemeinsam mit den Klängen des Mittelmeeres und Kompositionen von Dunst zu einer sich ständig verändernden Audiocollage verarbeitet, die man jedoch nur im Brunnen am Karmeliterplatz in Graz hören kann - entweder indem man das Ohr ans Wasser hält, oder sich an eine der Hörstationen am Brunnen setzt, über die man klanglich in dieses Meer der Wünsche abtauchen kann. Die Installation reagiert auch auf die Bewegungen der Menschen vor Ort.