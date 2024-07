Ein Hauch von Harmonie inmitten des großen Chaos

Mit kindlicher Freude jagt er die Zuseher in „Idiofona“ durch den Park – bis zu einer kleinen Lichtung, wo er mit ihnen aus all den Stangen, die er mit sich zerrt, eine Orgel baut – und bespielt. Catala schafft damit Momente der Gemeinsamkeit, in denen sich das Publikum in eine Melodie verwandelt – wild und harmonisch zugleich. Zu sehen noch einmal heute (18 Uhr).