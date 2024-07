Badeunfall in der Seestadt: Junger Mann reanimiert

Die Rettungskräfte wurden gegen 7 Uhr alarmiert. Weitere Feuerwehrtaucher wurden aus Wien-Leopoldstadt mit einem Rettungshubschrauber rasch an den Unglücksort geflogen. Wenig später konnte der junge Mann in circa sieben Metern Tiefe gefunden, an die Oberfläche gebracht und von den Rettungskräften erfolgreich reanimiert werden, berichtete der Sprecher der Wiener Feuerwehr, Lukas Schauer.