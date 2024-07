Ein Desaster! Klagenfurt verschlief Förderungen

Ein sportpolitisches Desaster! Das fabrizierte die Stadt Klagenfurt. Rund zwei Millionen Euro EU-Förderung kamen vom Bund an das Land Kärnten zugunsten der grünen Energiewende. Von diesem Resilienzfonds zur Sportförderung profitieren auch Kärntens Fußballvereine. So wurden zum Beispiel in Eberndorf oder Kühnsdorf die Infrastruktur erneuert und saniert – was die Stromkosten der Vereine deutlich senkt.