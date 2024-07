Austria & WAC sind bei eigenen Spielern unbeliebt

Sportlich treffen die beiden Kärntner Bundesligisten Austria Klagenfurt und WAC am Samstag gleich zum Auftakt der neuen Saison im Derby aufeinander. In einer besonderen Tabelle bilden die Kärntner Klubs nur das Schlusslicht. Die eigenen Spieler gaben ihren Vereinen in einer Umfrage der Vereinigung der Fußballer (VDF) in vielen Punkten ein mieses Zeugnis.