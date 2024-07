Wenn Börse und Rugby-Stadion zur Partyzone werden

Die USA haben das größte Kontingent an Athleten in Paris, werden voraussichtlich wieder die meisten Medaillen gewinnen. Zweite Plätze sind bei den US-Amerikanern sowieso verpönt, natürlich wollen sie auch, was das Haus angeht, die Nummer eins sein. Und was das Gebäude angeht, kann man schwer dagegen argumentieren, dass dem nicht so ist.