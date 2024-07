Darum kehrte Josh Hartnett Hollywood den Rücken

Dennoch glaubten viele, dass der Star ganz in Frührente gegangen war – bis er im letzten Jahr in einer Nebenrolle in „Oppenheimer“ ein Comeback gab. Das wird jetzt von seiner ersten großen Hauptrolle nach über 16 Jahren gefolgt. Er spielt in M. Night Shyamalans neuen Thriller „Trap“ einen Vater, der seine Teenie-Tochter zu einem Pop-Konzert begleitet. Das entpuppt sich in Wirklichkeit als Falle für einen Massenmörder.