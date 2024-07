Bank ließ 230 Mitarbeiter in Ersatzbüros ziehen

Von WCs über verschiedene Sessel bis hin zu Schreibtischen: Mehr als 900 Positionen ließ die Sparkasse OÖ in den letzten Wochen bei Online-Auktionen versteigern, um die Zentrale an der Promenade in Linz für den anstehenden Umbau zu räumen. Ganz nach dem Motto: Was weg kann, kann zwar weg, soll aber nicht im Müll landen.